Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда рублей

Анастасия Иванова

Свежий англоязычный трек BTS «Dynamite» стал настоящим прорывом не только для бойз-бэнда, но и для экономики Южной Кореи. Кажется, даже сами парни и представители BigHit не ожидали такого оглушительного успеха. «Dymanite» стал первым южнокорейским треком, занявшим 1 место в чарте Billboard Hot100, но на этом его успехи не закончились.

Песня мгновенно побила и другие рекорды, получив наибольшее количество просмотров и прослушиваний на YouTube и Spotify за 24 часа. Новая композиция BTS также быстрее всех других песен попала в более чем 100 музыкальных чартов iTunes по всему миру.

Но «Dynamite» принес не только чувство удовлетворения за проделанную работу, но и материальные награждения, которые достунутся не только музыкантам. Согласно отчету Корейского института культуры и туризма, трек принесет экономике страны немаленькие деньги.

Согласно исследованию, «Dynamite», занявший 1 место в Billboard, пополнит государственную казну Южной Кореи примерно на 1,4 миллионов долларов США (больше миллиарда рублей).

WAIT SO DYNAMITE BROUGHT 1.4 TRILLION WON TO KOREA'S ECONOMY BRO THAT'S INSANE — BTS LOCKDOWN⁷⁍™ #1 HOT 100 (@antisstruggles) September 7, 2020

Кроме того, ожидается, что успех бойз-бэнда приведет к увеличению продаж корейских товаров, никак не связанных с музыкой, например, корейской еды и продуктов из категории «Красота».

Pop Kings #BTS score their first no.1 success on the Global Track Chart with their first english language hit #Dynamite!👊👑👑👑👑👑👑👑1️⃣ 🌎💜 @BTS_twt https://t.co/koxbuHu0OY pic.twitter.com/UJgUx8Su0c — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) September 4, 2020

Подпишись на нас в Яндекс Новости