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Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда рублей

Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда рублей

Свежий англоязычный трек BTS «Dynamite» стал настоящим прорывом не только для бойз-бэнда, но и для экономики Южной Кореи. Кажется, даже сами парни и представители BigHit не ожидали такого оглушительного успеха. «Dymanite» стал первым южнокорейским треком, занявшим 1 место в чарте Billboard Hot100, но на этом его успехи не закончились.


Песня мгновенно побила и другие рекорды, получив наибольшее количество просмотров и прослушиваний на YouTube и Spotify за 24 часа. Новая композиция BTS также быстрее всех других песен попала в более чем 100 музыкальных чартов iTunes по всему миру.


Но «Dynamite» принес не только чувство удовлетворения за проделанную работу, но и материальные награждения, которые достунутся не только музыкантам. Согласно отчету Корейского института культуры и туризма, трек принесет экономике страны немаленькие деньги.

Согласно исследованию, «Dynamite», занявший 1 место в Billboard, пополнит государственную казну Южной Кореи примерно на 1,4 миллионов долларов США (больше миллиарда рублей).

Кроме того, ожидается, что успех бойз-бэнда приведет к увеличению продаж корейских товаров, никак не связанных с музыкой, например, корейской еды и продуктов из категории «Красота».

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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