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Кремль назвал «уткой» слова экс-адвоката Трампа о Путине

Кремль назвал «уткой» слова экс-адвоката Трампа о Путине

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал «уткой» утверждения бывшего адвоката американского президента Дональда Трампа о богатстве российского лидера Владимира Путина. Об этом Майкл Коэн написал в своей книге.

Издание «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа» уже поступило в продажу.

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книг», — сказал Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать утверждение о якобы «триллионом состоянии» Путина, передает РИА «Новости».

В своей книге Коэн рассказал об отношении Трампа к Путину, которого американский лидер якобы называет «царем» и человеком, который «что хочет, то и делает».

Напомним, Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах. Его водворили обратно в тюрьму 9 июля. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.

Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал Трампу решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь Конгрессу в попытке защитить Трампа и себя.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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