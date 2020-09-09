Крымские водохранилища заполнены меньше, чем на четверть

Алексей Вольцев

Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму составляет 45,4 млн кубических метров или 24 процента от проектного объема. Об этом на заседании президиума Государственного Совета Крыма сообщил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль, информирует пресс-служба регионального парламента. Из-за засухи за год запасы воды в водохранилищах сократились на 65 млн кубометров или на 59 процентов.

В связи с этим в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах введены графики подачи воды населению. При этом одновременно прорабатываются механизмы наполнения водохранилищ и мероприятия по ремонту водопроводного хозяйства.

Один из путей решения проблемы — программа водосбережения по Республике Крым на 2021-2025 годы с объемом финансирования в 8,1 млрд рублей. По словам генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, это позволит сократить потери питьевой воды в системах централизованного водоснабжения на 27 процентов (с 57 до 30 процентов).

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов оценивал потери воды в Крыму на пути к потребителю в 80 процентов.