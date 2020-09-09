Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крымские водохранилища заполнены меньше, чем на четверть

Крымские водохранилища заполнены меньше, чем на четверть

Общий объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму составляет 45,4 млн кубических метров или 24 процента от проектного объема. Об этом на заседании президиума Государственного Совета Крыма сообщил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль, информирует пресс-служба регионального парламента. Из-за засухи за год запасы воды в водохранилищах сократились на 65 млн кубометров или на 59 процентов.

В связи с этим в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах введены графики подачи воды населению. При этом одновременно прорабатываются механизмы наполнения водохранилищ и мероприятия по ремонту водопроводного хозяйства.  

Один из путей решения проблемы — программа водосбережения по Республике Крым на 2021-2025 годы с объемом финансирования в 8,1 млрд рублей. По словам генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, это позволит сократить потери питьевой воды в системах централизованного водоснабжения на 27 процентов (с 57 до 30 процентов).

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов оценивал потери воды в Крыму на пути к потребителю в 80 процентов.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России
Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме
Евросоюз готов вести переговоры только с главой белорусского МИДа
Евросоюз готов вести переговоры только с главой белорусского МИДа
Россия ответила на заявление G7 о ситуации с Навальным
Россия ответила на заявление G7 о ситуации с Навальным
В Ярославской области более 58 тысяч учащихся начальной школы обеспечены горячим питанием
В Ярославской области более 58 тысяч учащихся начальной школы
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят проведение Всероссийских проверочных работ в школах страны
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят проведение
Осеннее равноденствие в високосный 2020 год: прогнозы на осень
Осеннее равноденствие в високосный 2020 год: прогнозы на осень
Холодными ночами колибри снижают температуру тела до рекордно низких величин
Холодными ночами колибри снижают температуру тела до рекордно низких
Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда рублей
Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда
Почему Дженни из BLACKPINK ленится на концертах?
Почему Дженни из BLACKPINK ленится на концертах?
Начало ретроградного Марса 9 сентября 2020 года. О чем предупреждают астрологи?
Начало ретроградного Марса 9 сентября 2020 года. О чем предупреждают
Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях
Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях
ХАМАС пообещал Израилю «много жертв»: «Мы кое-что приготовили для врага»
ХАМАС пообещал Израилю «много жертв»: «Мы кое-что приготовили для

Топ на сегодня

Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
В Турции нашли маску Диониса, сделанную около 2400 лет назад
В Турции нашли маску Диониса, сделанную около 2400 лет назад

Еще по теме

Крымские власти отказались от идеи опреснения воды
Донской: Крым должен готовиться к малому количеству осадков
На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Аксенов поручил стабилизировать ситуацию с водоснабжением Севастополя