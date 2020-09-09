Куда «Северный поток — 2» заведет Европу и «Газпром»
«Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности Европы и будет приносить России доходы от продажи газа, которые та использует на свою агрессивную политику. С такими лозунгами противники газопровода бросились в новую атаку на газопровод, когда после истории с отравлением Навального над проектом сгустились тучи уже в самой Германии. Однако даже ведущие западные аналитики возмутились тем, как политики и лоббисты перекручивают факты.
Как «Северный поток — 2» скажется на энергобезопасности Европы?
В прошлом году Европа импортировала рекордные 108 млрд кубометров газа в виде СПГ. При этом мощность терминалов по приему сжиженного газа в странах ЕС составляет 150 млрд кубометров, а к 2023 году увеличится до 172 млрд. В этом году запустят еще и газопровод «Южный газовый коридор» из Азербайджана мощностью 10 млрд кубометров, а через несколько лет построят «Балтийский газопровод» из Норвегии в Польшу такой же мощности. Таким образом у Европы есть все возможности наращивать импорт газа из других направлений.
«Ключевой точкой во всей этой истории является то, что ЕС уже прошел почти весь путь по созданию единого рынка газа со множеством источников поставок, благодаря в основном СПГ, и находится в крайне сильном положении, если говорить о безопасности газоснабжения», — считает Лоран Русецкас. Он добавляет, что если бы снижение доходов России от экспорта газа действительно волновало Европу, то Украина и Польша должны были предложить остановить транзит через свою территорию: «Но, очевидно, такой вариант никто не рассматривает в принципе».
Ведущий аналитик энергетической программы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) Никос Цафос замечает при этом, что даже возможный отказ от «Северного потока — 2» не изменит контуры энергетических взаимоотношений между Европой и Россией.
Почему от проекта хотят избавиться США и часть европейских стран?
За несколько лет «Северный поток — 2» превратили в политический символ экспансии России, хотя у конкретных противников есть очень прагматичные экономические причины не хотеть, чтобы балтийский газопровод заработал.
Снижение цен будет хорошей новостью для европейских потребителей, но плохой для компаний, которые занимаются импортом газа из США. «При запуске „Северного потока — 2“ российский экспорт газа в следующем году может вернуться со 176 млрд кубометров до 203 млрд кубометров. Более низкие цены приведут к росту потребления газа в Европе. И частично российский экспорт вырастет за счет американского СПГ. Экспортные мощности США эквивалентны около 10% добычи газа в стране и, если продажи в Европу будут такими же низкими, как в этом году, то давление на цены на американской бирже Henry Hub усилится. В результате газодобывающие компании США понесут существенные финансовые потери», — считают в Wood Mackenzie.
По оценке аналитического центра ewi Energy Research & Scenarios при Кельнском университете, запуск «Северного потока — 2» даже при большом предложении СПГ на рынке ЕС поможет снизить цены на газ для европейских потребителей на 13%. Общую экономию для Евросоюза оценивают в 8 млрд евро в год.
Глава департамента по газу и энергетике агентства Platts Ира Джозеф отмечает, что сейчас экспортные мощности, которые «Газпром» может использовать для поставок газа в Европу, составляют 257 млрд кубометров. С «Северным потоком — 2» они превысят 300 млрд. Для Польши и Украины, которые ведут антироссийскую политику, это может означать частичную потерю транзита российского газа если не сейчас, то уже с 2025 года, когда завершится украинский транзитный контракт.
Кроме того, в ближайшие годы Польша станет одним из крупнейших покупателей СПГ в Европе, и европейские компании, которые будут получать газ по «Северному потоку — 2», окажутся в более выгодном положении при конкуренции на внутреннем рынке Польши.
Зачем «Северный поток — 2» нужен «Газпрому»?
«Газпром» не скрывал, что строит дорогостоящие обходные газопроводы для того, чтобы снизить риски транзита газа через недружественные государства, которые находятся под влиянием США. При этом «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» позволят российской компании стать еще более конкурентной на европейском рынке.
Например, доставка газа на границу Германии и Чехии. По пятилетнему контракту с «Нафтогазом Украины» транзит российского газа обходится в $ 31,72 за тысячу кубометров. Плюс транспортировка газа по территории Словакии и Чехии. В результате только затраты на доставку топлива в Европу по украинскому направлению превышают $ 50 за тысячу кубометров.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что тариф на транспортировку газа по «Северному потоку — 2» составит $ 2,1 за 100 км ($ 25 за весь маршрут). К этим затратам необходимо прибавить еще и расходы по транзиту по сухопутному продолжению, EUGAL. По данным замдиректора ФНЭБ Алексея Гривача, транзит газа по аналогичному продолжению «Северного потока», Opal, стоит еще около $ 3.
В результате разница в затратах на доставку газа по украинскому и балтийскому маршрутам составляет не менее $ 20. Большинство контрактов российской компании при этом привязаны к стоимости нефти с учетом биржевых котировок. Таким образом транзитные маршруты влияют не на доходы, а на затраты «Газпрома». И если противники «Северного потока — 2» подразумевают именно это, говоря о необходимости не дать России доходов, то речь идет о нечестной конкуренции и ни о чем больше.
Отказ от «Северного потока — 2» — самая большая угроза для «Газпрома» в Европе?
Как показывает другой обходной маршрут, запущенный в этом году «Турецкий поток», наличие газопровода уже не гарантирует стабильные продажи.
У Москвы и Анкары сегодня много политических разногласий. Однако Турция начала снижать импорт российского газа еще с прошлого года, закупая более дешевый газ из других источников. Это подтвердил и 2020 год, когда Турция продолжила уменьшать закупки трубопроводного газа из России и Ирана, отдавая предпочтение подешевевшему СПГ. Если на европейском рынке газ этим летом торговался ниже $ 100, то «Газпром» продавал топливо по долгосрочному контракту в Турцию не ниже, чем по $ 180.
Одно из преимуществ «Газпрома» — привязка к трубе — в нынешней ситуации оборачивается уязвимостью, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ». «У трубы два конца, к ней привязан не только потребитель, но и поставщик. И когда потребитель получает возможность выбора поставщика и тем отвязывается от трубы, у поставщика возникают проблемы со сбытом», — замечает Алексей Калачев. По мнению эксперта, чтобы сохранить позиции на рынке, «Газпрому» следует проявить большую ценовую гибкость на рынке. Отчасти компания это уже делает, продавая постоянным клиентам газ ниже контрактных цен на электронной торговой платформе «Газпром экспорта».
Политика Европы по борьбе с изменениями климата грозит «Газпрому» при этом не менее масштабными потерями, чем от остановки «Северного потока — 2» или переизбытка газа на рынке. Еврокомиссия предлагает ввести углеродный налог на импортируемые в Евросоюз углеводороды.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев добавляет, что углеродный налог — лишь начало и один из аспектов изменений на энергетическом рынке Европы. «К 2050 году Европа намерена полностью отказаться от использования нефти и газа в генерации энергии. Это означает, что наша страна может потерять крупнейший рынок сбыта природного газа, причем произойти это может раньше, чем через 30 лет, а постепенное вытеснение нефти и газа уже началось», — говорит эксперт.
А что «Газпром?
Возможностей реагировать на меняющийся рынок в Европе у «Газпрома» достаточно, отмечают эксперты. Тем более что сама компания уже давно говорит о них: о развитии собственных проектов СПГ, газопереработки, внутреннего рынка и переориентации на Восток.