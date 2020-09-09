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Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Россию не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции Германии в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.


"Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, легитимные, законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до общественности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.


МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
# Политика
По материалам: ria.ru

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