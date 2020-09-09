Лечение на дому не помогло: главу Львовского облсовета госпитализировали с коронавирусом, — СМИ

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Коронавирус продолжает наносить свои удары по Украине, поражая не только народных избранников и судей, но и представителей местных властей.

Так, 8 сентября, на лечение в КЗ ЛОР «Львовский региональный фтизиопульмонологический центр» госпитализирован председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Об этом со ссылкой на собственные источники указывает издание Leopolis.news.

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию по этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать эту новость.

Напомним, о болезни председатель областного совета Александр Ганущин сообщил в конце августа на своей странице в Facebook. У него ухудшилось самочувствие, он сдал ПЦР-тест и получил положительный результат.

Тогда Ганущин отметил, что предупредил о своем диагнозе всех, с кем контактировал в течение нескольких дней, и действовал по протоколу: семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Впоследствии стало известно, что от опасного заболевания пострадали ряд депутатов областного совета, руководитель аппарата и несколько его сотрудников.

Как известно, в Украине заболеваемость COVID-19 за месяц выросла почти вдвое — в августе госпитализировали на 60% больше больных, чем в июле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 8 сентября, в нашей стране подтверждены 140 479 случаев заболевания COVID-19, из них 2934 летальных, 63 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2411 новых случаев заражения.