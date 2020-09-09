Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Лечение на дому не помогло: главу Львовского облсовета госпитализировали с коронавирусом, — СМИ

Лечение на дому не помогло: главу Львовского облсовета госпитализировали с коронавирусом, — СМИ

Лечение на дому не помогло: главу Львовского облсовета госпитализировали с коронавирусом, — СМИ

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Коронавирус продолжает наносить свои удары по Украине, поражая не только народных избранников и судей, но и представителей местных властей.

Так, 8 сентября, на лечение в КЗ ЛОР «Львовский региональный фтизиопульмонологический центр» госпитализирован председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Об этом со ссылкой на собственные источники указывает издание Leopolis.news.

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию по этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать эту новость.

Напомним, о болезни председатель областного совета Александр Ганущин сообщил в конце августа на своей странице в Facebook. У него ухудшилось самочувствие, он сдал ПЦР-тест и получил положительный результат.

Тогда Ганущин отметил, что предупредил о своем диагнозе всех, с кем контактировал в течение нескольких дней, и действовал по протоколу: семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Впоследствии стало известно, что от опасного заболевания пострадали ряд депутатов областного совета, руководитель аппарата и несколько его сотрудников.

Как известно, в Украине заболеваемость COVID-19 за месяц выросла почти вдвое — в августе госпитализировали на 60% больше больных, чем в июле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 8 сентября, в нашей стране подтверждены 140 479 случаев заболевания COVID-19, из них 2934 летальных, 63 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2411 новых случаев заражения.

57 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Кремль назвал «уткой» слова экс-адвоката Трампа о Путине
Кремль назвал «уткой» слова экс-адвоката Трампа о Путине
Кинокритик оценила шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на победу в Венеции
Кинокритик оценила шансы фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» на
Гости Мариинского театра нашли камеру в женском туалете и напугали ей охранника
Гости Мариинского театра нашли камеру в женском туалете и напугали ей
Фанаты вычислили окна Чонгука в его квартире в Сеуле
Фанаты вычислили окна Чонгука в его квартире в Сеуле
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Лето на "Сплетнике": Николь Потуральски, Рита Дакота и модели Victoria's Secret позируют в бикини
Лето на "Сплетнике": Николь Потуральски, Рита Дакота и модели
Гадание Таро на ситуацию: получаем правдивый совет на ближайшее будущее
Гадание Таро на ситуацию: получаем правдивый совет на ближайшее
Выборы в Молдавии: ЦИК освобождает от карантина
Выборы в Молдавии: ЦИК освобождает от карантина
Три тысячи лет назад лишь одна восьмая взрослых европейцев была способна переваривать лактозу
Три тысячи лет назад лишь одна восьмая взрослых европейцев была
"Два шага вперед, шаг назад". Эксперт предсказал динамику цен на нефть
"Два шага вперед, шаг назад". Эксперт предсказал динамику цен на нефть
"Не хватит ума". Трамп уверен, что Байден не сможет остановить протесты
"Не хватит ума". Трамп уверен, что Байден не сможет остановить
«Daribuket» – оперативная доставка цветов
«Daribuket» – оперативная доставка цветов

Топ на сегодня

Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас не первая
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Памфилова предложила перенести единый день голосования
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования практически нет"
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу

Еще по теме

Львовский облсовет подал в суд на Русский культурный центр
Во Львове подали иск о выселении из помещения Русского культурного центра - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Львовский чиновник-взяточник вышел на свободу под залог в 2 млн
Львовский облсовет требует закрыть российское Генконсульство