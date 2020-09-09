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Луческу опасается за жизнь в Киеве. Тренер живёт на базе

Луческу опасается за жизнь в Киеве. Тренер живёт на базе
Наставник киевского «Динамо» принял решение жить на базе. Болельщики столичной команды по-прежнему угрожают ему расправой.

По данным Ziare.com, Луческу опасается за свою жизнь. Сейчас он проживает в люксовом номере, где находится под охраной.
Отношение болельщиков «Динамо» к румынскому специалисту не изменилось в лучшую сторону даже после матча за Суперкубок. В нём киевляне одержали победу над «Шахтёром».
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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