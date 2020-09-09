Луческу опасается за жизнь в Киеве. Тренер живёт на базе

Анастасия Иванова

Наставник киевского «Динамо» принял решение жить на базе. Болельщики столичной команды по-прежнему угрожают ему расправой.По данным Ziare.com, Луческу опасается за свою жизнь. Сейчас он проживает в люксовом номере, где находится под охраной.Отношение болельщиков «Динамо» к румынскому специалисту не изменилось в лучшую сторону даже после матча за Суперкубок. В нём киевляне одержали победу над «Шахтёром».