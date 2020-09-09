Лучшие университеты Европы и мира

Роман Иванов

Почти у каждого студента с любого города или страны возникала мысль об обучении за границей. Ведь получить в одном из популярнейших университетов мира высшее образование, как минимум, престижно.

Какие преимущества дает обучение за границей?

В первую очередь это расширение кругозора - появится возможность изучить культуру и обычаи другой страны. Также, это шанс отправиться в путешествие. Немаловажный пункт - знакомство с единомышленниками, вы сможете получить ценный жизненный опыт от ваших сокурсников. Но самыми привлекательными преимуществами становятся - обучение по современным методикам с опытными преподавателями и возможность получить сертификаты международного уровня, ведь основной целью при поступлении в университет является получение знаний, а также, шанс на получение работы за границей.

Но работать за границе можно будет только после окончания учебы, а за годы обучения нужно будет себя как-то содержать. Поэтому такая программа не каждому подойдет. Если почитать отзывы на миграционных форумах, многие россияне обращаются к миграционным компаниям, таким как Trust Group, которые содействуют получению румынского паспорта, с которым можно легально и работать и учиться в странах ЕС.

Возможность обучаться в вузах за границей есть почти у каждого студента, главное иметь базовые академические знания и нужный для зачисления уровень языка. Но многие начинают подготовку еще со школьных лет, ведь требования высокие, поэтому стоит потрудиться и заработать образовательный кредит и высокие баллы.

Ходовые направления среди студентов

Вузы, которые вошли в этот рейтинг, имеют специализированные программы обучения. Но самые востребованные направления есть почти в каждом из них. К таким относятся - бизнес и право, а также, финансы, инженерное дело и менеджмент, медицина и даже гуманитарные науки. А в последнее время в список добавились искусство и мода, дизайн.

Типы образовательных программ в университетах за границей

Зачастую студенты поступают в вузы за границей, чтобы получить степень бакалавра.

Стоит учесть, что если уровень иностранного языка не соответствует требованиям, то есть шанс отправиться на языковые курсы. Обучаться на них можно заранее, перед учебой, либо параллельно с непосредственно выбранным направлением. Практически в каждом вузе, который попал в наш рейтинг, есть свои языковые программы, для поддержки приехавших к ним иностранцев.

Спасение есть и в ситуации, когда баллов для поступления недостаточно. Для такого случая есть специальные программы по подготовке, которые помогают приехавшим из других стран студентам адаптироваться к учебе за границей, ведь принципы и методы обычно там существенно отличаются от привычных им. Посещая курсы, вы не потеряете лишние годы, обычно после их окончания предлагается перевод сразу на второй курс программы бакалавриата.

Вид на жительство, специфика получения

Почти в каждой стране обучающиеся могут работать около 20 часов за неделю в учебный период, на лето - ограничения снимаются, так как у студентов каникулы. После выпуска из вуза есть шанс проживать в стране еще от двух месяцев до двух лет. Устроившись работать - студент может остаться в стране, а затем оформить непрерывный вид на жительство.

По каким критериям составлен наш ТОП университетов мира?

В первую очередь - на рейтинг повлияло качество преподавания и уровень исследовательской сферы. Еще одним важным критерием выбора стало участие вуза в международной деятельности.

Обычно в университетах, которые вошли в наш рейтинг, работают лучшие преподаватели, это логично. Не уступают званию "лучших" и все присущие им методики обучения, а также - корпуса, имеющие новейшее оборудование, огромные библиотеки и множество других ресурсов, которые позволят студенту заниматься самообразованием.

Что нужно для обучения за границей?

Основных этапа три: сдача языкового экзамена, наличие высоких баллов и активная внеурочная деятельность. Но в некоторых вузах есть дополнительные требования - собеседование и эссе.

Лучшие ВУЗы

По рейтингу Times Higher Education в первую десятку топа вузов попадают:

University of Oxford

University of Cambridge

California Institute of Technology

Stanford University

Massachusetts Institute of Technology

Harvard University

Princeton University

Imperial College London

University of Chicago

Swiss Federal Institute of Technology Zurich.

Топовые университеты США

По количеству элитных вузов - США лидер, даже учитывая статистику лишь нобелевских лауреатов. Около 80% из них обучались в штатах. К таким университетам относят - Корнелльский, Йельский, Колумбийский, Гарвардский, Принстонский и Стэнфордский.

Особое внимание уделяют "Лиге плюща" - 8 лучших американских вузов, Гарвардский, Йельский, Принстонский, Колумбийский, Корнелльский, Брауновский университеты, университет Пенсильвании и Дартмутский колледж.

Самые популярные среди студентов направления в США - медицина, искусство, а также, финансы и право.

Лучшие вузы Великобритании

Основными являются Кембридж и Оксфорд. Города также насыщены шикарной архитектурой. Это дает шанс отлично провести время после занятий.

Особенностью университетов в этой стране является активная поддержка спортивной и творческой деятельности. Например, среди многих студентов популярна гребля на байдарках и каноэ. Самые выбираемые направления: медицина, гуманитарные и социальные науки.

Лучшие вузы Европы

Страны, в которых расположены лучшие вузы - Швейцария, Италия и Испания, а также, Германия и Франция. А самыми топовыми университетами в Европе являются Istituto Marangoni Milano, ESSEC Business School, Barcеlona School of Managment и другие.