Мик Джаггер рассказал, когда от The Rolling Stones ждать новинок

Лидия Мартынова

. Мик Джаггер рассказал в интервью изданию Rolling Stone, что музыканты соберутся вместе и начнут записывать новые песни, как только у них появится возможность сделать это безопасно.

"Я пока не знаю, когда мы сможем собраться вместе и что-то записать. Это произойдет при безопасных обстоятельствах. Уверен, что уже скоро", — заявил музыкант в ответ на вопрос о том, когда ждать нового релиза группы.

"Сейчас мне нужно закончить работу над тем, что мы уже сделали. У меня как раз есть время этим заняться. Мне нравится то, что у нас получилось. Звучит хорошо, и музыка разнообразная, в ней есть всего понемногу", — рассказал он, добавив, что уже работает над новыми треками и "скучает по выступлениям".

записали вместе с Джимми Пейджем из группы Led Zeppelin, музыкант поделился, что они с Пейджем никак не могут вспомнить, где она была записана: в подвале дома гитариста Ронни Вуда или в студии Olympic.

Из-за пандемии группе пришлось отменить в этом году гастрольный тур No Filter, на концерты которого все билеты были распроданы.