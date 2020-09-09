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Министр Криклий предложил взвешивать маршрутки прямо с людьми внутри

Министр Криклий предложил взвешивать маршрутки прямо с людьми внутри
Габаритно-весовой контроль на дорогах Украины планируют расширить на городской и междугородний пассажирский транспорт.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во вторник, 8 сентября, в ходе правительственной презентации под названием "Безопасность имеет значение".

"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также есть нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски", – сказал министр.
"Это – об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", – пояснил Криклий.

Каким именно образом планируется взвешивать "живой груз", министр не указал. По его словам, данный вопрос еще будет дорабатываться Министерством инфраструктуры совместно с депутатским корпусом.

Среди прочего на презентации обсуждались "тотальная диджитализация" на дорогах, развитие интеллектуальных транспортных систем и "умных дорог", оборудованных камерами автоматической фиксации скорости и системами замера веса.

Министр напомнил, что до конца 2020-го года на дорогах госзначения установят свыше 50 систем взвешивания в движении "Weigh-in-Motion", и добавил, что за следующий, 2021-ый год, – еще сто таких систем.

Напомним, два первых комплекса весогабаритного контроля "Укравтодор" запустил год назад, в сентябре 2019-го.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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