Министр Криклий предложил взвешивать маршрутки прямо с людьми внутри

Влада Некрасова

Габаритно-весовой контроль на дорогах Украины планируют расширить на городской и междугородний пассажирский транспорт.Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во вторник, 8 сентября, в ходе правительственной презентации под названием "Безопасность имеет значение"."Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также есть нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски", – сказал министр."Это – об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", – пояснил Криклий.Каким именно образом планируется взвешивать "живой груз", министр не указал. По его словам, данный вопрос еще будет дорабатываться Министерством инфраструктуры совместно с депутатским корпусом.Среди прочего на презентации обсуждались "тотальная диджитализация" на дорогах, развитие интеллектуальных транспортных систем и "умных дорог", оборудованных камерами автоматической фиксации скорости и системами замера веса.Министр напомнил, что до конца 2020-го года на дорогах госзначения установят свыше 50 систем взвешивания в движении "Weigh-in-Motion", и добавил, что за следующий, 2021-ый год, – еще сто таких систем.Напомним, два первых комплекса весогабаритного контроля "Укравтодор" запустил год назад, в сентябре 2019-го.