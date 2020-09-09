Минвостокразвития разработает стандарт ответственности перед коренными малочисленными народами Севера

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Минвостокразвития будет утверждать стандарты ответственности резидентов Арктической зоны РФ во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами севера. Постановление правительства, расширяющее полномочие ведомства, вступает в силу 9 сентября.

Документ наделяет Минвостокразвития РФ новыми полномочиями по господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Так, ведомство будет предоставлять земельные участки для реализации резидентами Арктической зоны инвестиционных проектов, выдавать разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

В компетенцию министерства также входит согласование внеплановых проверок резидентов Арктической зоны и оснований для их проведения. Кроме того, Минвостокразвития будет утверждать стандарт ответственности резидентов Арктической зоны перед проживающими на ее территории коренными малочисленными народами Севера. Для этого при ведомстве планируется создать общественный совет Арктической зоны, который будет отслеживать взаимодействие резидентов с коренными народами и принимать участие в разработке мер по охране окружающей среды в Арктике.

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