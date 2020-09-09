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Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову

Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2019 год, в том числе писательнице Гузель Яхиной за роман "Зулейха открывает глаза", а также режиссеру Никите Михалкову и актеру Владимиру Машкову за фильм "Движение вверх".

"Я рад приветствовать вас на этой торжественной церемонии. Хотелось бы, чтобы такие приятные события никогда больше не приходилось откладывать и переносить, и этот раз был бы исключением в 15-летней истории награды", - сказал Мишустин.

Лауреаты и гости церемонии разместились в зале с соблюдением социальной дистанции, стулья были расставлены на расстоянии друг от друга. Некоторые из участников были в масках.

"Я хотел бы от имени нашего коллектива выразить огромную благодарность правительству за эту награду, хотел бы поблагодарить всех, кто делал эту картину ("Движение вверх" – ред.), и особенно хотел поблагодарить зрителей, которые пришли на эту картину. Ее называют прорывом, новым словом - это приятно... Она сделана для людей, она сделана с любовью, с состраданием к героям этой картины. Мне хотелось пожелать, чтобы таких картин было больше, пусть они тоже называться будут прорывом в нашем кино", - сказал Михалков на награждении.


Премии правительства РФ в области культуры присуждаются ежегодно начиная с 2005 года. Размер денежного вознаграждения – 2 миллиона рублей. При присуждении премии авторскому коллективу, состав которого не должен превышать трех человек, денежная часть делится поровну между лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются каждому.

В 2019 году премий правительства РФ в области культуры удостоены 26 человек, в числе которых авторский коллектив фильма "Движение вверх" - продюсеры Никита Михалков и Леонид Верещагин, актер Владимир Машков.

Также в числе лауреатов автор серии концертов фортепианной музыки пианист Борис Березовский, автор проекта и телеведущая всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская, художественный руководитель и автор цикла международных выставок, пропагандирующих историю российского театра, Наталья Метелица, а также авторы ярких литературных произведений, в частности, Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину" и Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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