Мобильные операторы предоставили безлимитный доступ к Telegram

Вадим Карасев

Большинство российских мобильных операторов добавили Telegram в свои тарифы с безлимитным доступом к подобным сервисам. Это произошло спустя несколько месяцев после прекращения попыток РКН блокировать мессенджер.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие изменения в тарифы внесли МТС и "Билайн". "Мегафон" пока не завершил тестирование этой опции, но уже в ближайшие дни будет готов представить ее клиентам. Пионером по части предоставления бесплатного доступа к Telegram стала Yota – там это сделали сразу после снятия ограничений.

В июне Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с Telegram в России. Ттакое решение было принято после того, как основатель сервиса Павел Дуров выразил готовность противостоять терроризму и экстремизму.