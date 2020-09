Моргенштерн получил премию — «Самая сильная Женщина Года»

View this post on Instagram

И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна Дыша духами и туманами, Она садится у окна. А.Блок Эпатажный @morgen_shtern получил сегодня приз "Самая сильная женщина года" на премии Style Awards #моргенштерн