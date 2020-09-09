Моргенштерн получил премию — «Самая сильная Женщина Года»

Лидия Мартынова

Скандалом закончилась прошедшая премия в Москве от журнала «Moda Topical» — «Самые стильные 2020». Где в главной номинации «Самая сильная Женщина Года», награду забрал эпатажный рэпер Моргенштерн. Самое сенсационное, что Алишер и на церемонию заявился в модном прикиде голливудской старлетки, под осуждающие взгляды обитателей российского шоу-бизнеса.

После таких выходок разразился настоящий скандал. На сцену поднялась Ксения Бородина и обвинила организаторов жестоком харассменте всех русских женщин и потребовала срочного пересмотра итогов церемонии.

«Я хочу сказать словами жены Джигана, с которой я дружу: я не хочу просыпаться в мире, где женщиной года становится Моргенштерн. У нас огромное количество красивых женщин на эстраде. Я сейчас ни в коем случае не говорю про себя. Что же бабы на Руси перевелись, я понять не могу! У нас их очень много, они все очень красивые. Я считаю, это дело позже надо пересмотреть» — прокричала Бородина со сцены.

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