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На "Оскаре" ввели новые инклюзивные правила: суть требований и комментарии экспертов

На "Оскаре" ввели новые инклюзивные правила: суть требований и комментарии экспертов

Сегодня Американская киноакадемия анонсировала новые правила отбора картин, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Согласно опубликованным на сайте правилам, ленты теперь должны соотвествовать ряду критериев инклюзивности, которые вступят в силу в 2024 году, когда состоится 96-я церемония.

Направлены они на поддержку представителей различных меньшинств, а также дискриминируемх групп. Речь идет о ЛГБТ+, людях с инвалидностью, представителей различных расовых и этнических групп (речь идет о темнокожих, азиатах, латиноамериканцах, жителях Гавайев и других островов в Тихом океане, коренном населении Америки) и женщинах.


Шарлиз Терон

Требования разделили на четыре категории, которые охватывают разные области кинопроизводства: экранная репрезентация (сюда входят правила для кастинга, а также сюжета фильма), репрезентация в креативной команде (речь идет о съемочной группе и техническом персонале на площадке), равные возможности в индустрии (имеются в виду оплачиваемые стажировки и другие образовательные возможности), а также репрезентация в области специалистов по продвижению фильмов (маркетинг, служба PR и прокат).

Так, по крайней мере один из ведущих актеров или актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы.

Похожее требование предъявляется к исполнителям эпизодических ролей — не менее 30% должны составлять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Обязательным будет присутствие представителей как минимум двух групп.


Джулия Робертс

Кроме того, данные категории людей должны быть представлены и в самой съемочной группе, включая как творческий, так и технический персонал. Данное правило распространяется и на специалистов, которые заняты продвижением фильма, в том числе маркетологов и прокатчиков. Приветствоваться будет и привлечение к работе над фильмом стажеров из вышеперечисленных групп, а также создание образовательных возможностей для них.

Чтобы попасть в номинацию, фильм теперь должен будет отвечать как минимум двум категориям правил из четырех представленных.


Джоди Фостер и Дженнифер Лоуренс

Новые правила сегодня прокомментировали некоторые представители российского кинематографа. Так, российский режиссер Андрей Звягинцев назвал новые правила "Оскара" противоречащими принципам искусства.

Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины, — приводит слова режиссера издание "Фонтанка".

Напомним, что Звягинцев дважды был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" с такими картинами, как "Нелюбовь" и "Левиафан". В 2015 году его пригласили стать членом Американской киноакадемии.


Киновед Кирилл Разлогов назвал "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар".

То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим,— прокомметировал новость Разлогов в беседе с "РИА Новости".

Первым новостью поделился блогер cattin.

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По материалам: spletnik.ru

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