На "Оскаре" ввели новые инклюзивные правила: суть требований и комментарии экспертов
Сегодня Американская киноакадемия анонсировала новые правила отбора картин, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Согласно опубликованным на сайте правилам, ленты теперь должны соотвествовать ряду критериев инклюзивности, которые вступят в силу в 2024 году, когда состоится 96-я церемония.
Направлены они на поддержку представителей различных меньшинств, а также дискриминируемх групп. Речь идет о ЛГБТ+, людях с инвалидностью, представителей различных расовых и этнических групп (речь идет о темнокожих, азиатах, латиноамериканцах, жителях Гавайев и других островов в Тихом океане, коренном населении Америки) и женщинах.
Требования разделили на четыре категории, которые охватывают разные области кинопроизводства: экранная репрезентация (сюда входят правила для кастинга, а также сюжета фильма), репрезентация в креативной команде (речь идет о съемочной группе и техническом персонале на площадке), равные возможности в индустрии (имеются в виду оплачиваемые стажировки и другие образовательные возможности), а также репрезентация в области специалистов по продвижению фильмов (маркетинг, служба PR и прокат).
Так, по крайней мере один из ведущих актеров или актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы.
Похожее требование предъявляется к исполнителям эпизодических ролей — не менее 30% должны составлять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Обязательным будет присутствие представителей как минимум двух групп.
Кроме того, данные категории людей должны быть представлены и в самой съемочной группе, включая как творческий, так и технический персонал. Данное правило распространяется и на специалистов, которые заняты продвижением фильма, в том числе маркетологов и прокатчиков. Приветствоваться будет и привлечение к работе над фильмом стажеров из вышеперечисленных групп, а также создание образовательных возможностей для них.
Чтобы попасть в номинацию, фильм теперь должен будет отвечать как минимум двум категориям правил из четырех представленных.
Новые правила сегодня прокомментировали некоторые представители российского кинематографа. Так, российский режиссер Андрей Звягинцев назвал новые правила "Оскара" противоречащими принципам искусства.
Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины, — приводит слова режиссера издание "Фонтанка".
Напомним, что Звягинцев дважды был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" с такими картинами, как "Нелюбовь" и "Левиафан". В 2015 году его пригласили стать членом Американской киноакадемии.
Киновед Кирилл Разлогов назвал "абсурдом" новые правила Американской киноакадемии для фильмов-претендентов на "Оскар".
То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии. Ничего особенного для нас в этом нет. Но к 2024 году, когда правила вступят в силу, может много измениться, посмотрим,— прокомметировал новость Разлогов в беседе с "РИА Новости".
Первым новостью поделился блогер cattin.