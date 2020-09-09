Наставники нового центра «IT-куб» Благовещенска провели первые занятия

Анастасия Иванова

Наставники центра цифрового образования детей «IT-куб» в Благовещенске провели серию мастер-классов для второклассников школы № 14. Педагоги познакомили ребят с направлениями «Робототехника/Программирование роботов» и «Разработка VR/AR-приложений».

«На мастер-классах мы хотели показать ребятам, что цифровые технологии, гаджеты – это не только развлечение. Они могут быть полезными в любой сфере жизни. Каждое из направлений нашего центра даст школьникам востребованные знания, навыки и компетенции в сфере информационных технологий», – отметила руководитель центра «IT-куб» в Благовещенске Татьяна Кочергина.

В центре цифрового образования детей продолжается набор на новый учебный год. Записаться можно через Навигатор дополнительного образования Амурской области.