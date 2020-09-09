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Навальный выжил благодаря быстрым пилотам и омским врачам — Die Zeit

Навальный выжил благодаря быстрым пилотам и омским врачам — Die Zeit

Немецкое издание Die Zeit назвало людей, благодаря которым остался жив «отравленный» российский блогер Алексей Навальный.

«Он должен был умереть еще в самолете» — заявляет издание, ссылаясь на анализы Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ.

Обстоятельства, из-за которых остался жив Навальный, газета назвала «цепочкой счастливых случайностей», отметив быструю реакцию пилотов самолета, в котором он летел, и врачей в Омске.

При этом издание приходит к выводу, что отравить Навального могла «только российская спецслужба», а приказ об устранении оппозиционера «отдал Кремль».

Специалисты лаборатории бундесвера — Института фармакологии и токсикологии после изучения анализов заявили, что отравление произошло не просто «химическим оружием» «Новичок», а его новым видом, с которым в мире еще никто не сталкивался, отмечает издание. По данным газеты, следы вещества были найдены «на руках и горлышке бутылки, из которой он пил».

ИА Newstes сообщало, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, его доставили в реанимацию местной больницы, врачи которой позже заявили, что не нашли в его организме следов яда.

С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». Навального уже вывели из искусственной комы.

В Берлине заявляют, что Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы «Новичок», однако подробную информацию об этом предоставлять отказываются.

Москва сегодня, 9 сентября, снова потребовала предоставления предметного ответа на запрос о состоянии россиянина, отправленный Генпрокуратурой РФ 27 августа. Отсутствие этой информации будет расценено как отказ федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, заявили в МИД РФ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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