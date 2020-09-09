Не заплативший за норильскую катастрофу 148 млрд Потанин посоветовал России заплатить за США в WADA

Вадим Карасев

Президент "Норникеля" Владимир Потанин, комментируя конфликт США и Всемирного антидопингового агентства, предложил России сделать взнос в WADA за США.

Ранее глава WADA Витольд Банька пригрозил Штатам снятием с Олимпиады и других международных соревнований в том случае, если американская сторона прекратит финансировать агентство. Директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт назвал такие угрозы незаконными и объяснил, что Штаты предъявляют претензии к WADA из-за "неудачной модели управления" агентства.

Потанин посчитал, что в этой ситуации для России будет "сильным ходом" сделать взнос за США.

"Любой отказ от международного сотрудничества ослабляет того, кто на это идет. Америка — сильная страна, они могут себе позволить такие тактические игры. Но в стратегическом плане это проигрышная позиция. А свято место пусто не бывает. Если США отказываются вносить деньги в бюджет WADA, то это должны сделать мы. Тут не нужно жалеть ни средств, ни человеческого ресурса. И надо идти туда с союзниками, кто готов с нами заполнить это пространство, которое освобождают американцы", — цитирует Потанина "Советский спорт".

Миллиардер убежден, что нашей стране не стоит упускать такой шанс.

29 мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей "Норникелю", произошел разлив 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии края в 148 млрд рублей и предложил компании добровольно его возместить. "Норникель" попытался оспорить размер компенсации, однако в итоге зарезервировал ее на своих счетах. 4 сентября глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что средства от "Норникеля" так и не поступили в федеральный бюджет, и призвала компанию не затягивать с возмещением ущерба. В ином случае ведомство готово подать в суд, добавила Радионова.