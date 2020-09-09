Нижегородский губернатор и глава ВЭБ.РФ обсудили развитие региона

Анастасия Иванова

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе рабочей встречи в Москве обсудили перспективы развития региона и реализацию инвестиционных проектов при поддержке государственной корпорации, сообщает пресс-служба губернатора.

"Как отметил Никитин, сотрудничество Нижегородской области и ВЭБ.РФ строится сейчас по нескольким важным направлениям: редевелопмент исторической части города, подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода, трансформация транспортной системы Нижегородской агломерации. В ходе встречи обсуждалась перспектива решения основных задач через механизм проектного управления", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в июне 2019 года в рамках Петербургского экономического форума было подписано комплексное соглашение о сотрудничестве. "Сейчас можно с уверенностью сказать, что за прошедший год проделана большая совместная работа по подготовке к реализации конкретных мероприятий", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.





"Нижний Новгород – исторически один из ключевых экономических центров страны. Комплексное решение транспортных проблем агломерации – это то направление, которое может существенно преобразить качество городской жизни. Сегодня мы обсудили целый ряд перспективных проектов", - приводит пресс-служба слова Шувалова.

Одной из основных тем встречи стала трансформация транспортной системы Нижегородской агломерации. Как отметил губернатор Нижегородской области, ежегодно система общественного транспорта агломерации перевозит около 500 миллионов пассажиров при населении 1,7 миллиона человек. Обеспечение их быстрого и комфортного перемещения – приоритет региона. "Совместно с ВЭБ.РФ была разработана стратегия развития транспортной системы. Одно из главных направлений – закупка нового подвижного состава - автобусов, трамваев, троллейбусов, а также модернизация трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, в том числе строительство новых трамвайных линий. Осуществить трансформацию транспортной системы можно было бы с использованием механизма инфраструктурных облигаций", - сказал Никитин.