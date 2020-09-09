Нормы бесплатного багажа на туристических рейсах станут меньше

Анастасия Иванова

PEGAS Touristik, Coral Travel и ANEX Tour сообщили турагентам об изменении норм провоза багажа у авиакомпаний – стратегических партнеров этих туроператоров. Новые правила будут действовать для рейсов с 1 октября в рамках туров, приобретенных начиная с 8 и 9 сентября.

Авиакомпания Royal Flight, стратегический партнер туроператора Coral Travel, с 8 сентября обновила нормы провоза и оплаты багажа. Для вылетов, начиная с 1 октября 2020 г. (вылет из России, возвраты в Россию), авиакомпания переходит от весовой концепции перевозки багажа (Weight Concept) к концепции по количеству мест (Piece Concept).

Бесплатная норма провоза багажа с 1 октября составляет 10 кг. Норма ручной клади – 5 кг (габариты 40*30*20). Стоимость дополнительных мест зависит от дальности перелета.

Новые нормы распространяются на туры с вылетом с 1 октября, приобретенные с 8 сентября 2020 г. При бронировании тура с вылетом в сентябре и возвратом в октябре 2020 г., оплата будет взиматься на обратном рейсе.

Туроператор PEGAS Touristik также сообщил о новых нормах провоза багажа у своих авиационных партнеров. Они будут действовать только на чартерных рейсах Pegas Fly и Nordwind, вылетающих с 1 октября 2020 г. из РФ на зарубежные направления и обратно, для туров, приобретенных с 8 сентября 2020 г.

Новая норма багажа – строго 1 место весом до 10 кг. Ручная кладь – без ограничения количества мест и веса габариты не должны превышать 40*30*20 см.

У авиакомпании AZUR air, стратегического партнера туроператора ANEX Tour, новые (аналогичные обозначенным выше) нормы провоза багажа будут действовать также с 1 октября, но по турам, купленным с 9 сентября 2020 г. Объединение багажа у пассажиров экономического класса не предусмотрено.

У пассажиров будет возможность оплатить дополнительный багаж на сайте туроператора или при регистрации в аэропорту. Согласно данным ANEXTour, на рейсах длительностью до 8 часов место багажа весом до 20 кг будет стоит 1000 р., а до 30 кг – 1,5 тыс. р. Если перелет длится более 8 часов, багаж до 20 кг будет стоит 1,5 тыс. р., до 30 кг – 2000 р.

Эти цены действуют для тех пассажиров, которые купили дополнительный багаж заранее на сайте туроператора. При регистрации в аэропорту цена увеличивается в 2 раза.

Другие туроператоры и их стратегические авиапартнеры пока не сообщали об изменениях в нормах провоза багажа.

Пассажир авиакомпании iFly, следующий в салоне экономического класса, имеет право провоза багажа весом не более 20 кг багажа + 5 кг ручной клади.

По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт назначения одним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), iFly применяет к ним сумму норм бесплатного провоза багажа по весу каждого из пассажиров. То есть на рейсах авиакомпании действует Weight Concept.

Объединение касается только норм бесплатного провоза багажа. Как сообщается на сайте авиакомпании, вес одного места объединенного багажа не должен превышать 30 кг и принимается к перевозке без взимания дополнительной платы. Багаж оформляется на каждого пассажира индивидуально.

У авиакомпании «Россия» норма по ручной клади для «эконома» составляет 5 кг (не более 55х40х20 см), для бизнес-класса- 10 кг (не более 55х40х20 см).

Общая норма по провозу багажа для эконом-класса составляет 20 кг. Однако бывают исключения для рейсов на Боинг 737- 800 – в зависимости от дат и направлений полетов норма может быть ниже (12-17 кг). Норма багажа для бизнес-класса – 30 кг.

«Россия» также применяет Weight Concept и позволяет пассажирам из одной группы объединить свой багаж. Следует учесть, что при использовании данной возможности, остается в силе ограничение по одному месту багажа в упакованном виде: максимальный вес – не более 32 кг и габариты в сумме трех измерений не более 203 см.

Если эти показатели будут превышены, то это будет рассматриваться как тяжеловесный багаж (вес одного места, которого превышает 32 кг, но не более 50 кг) и негабаритный багаж (размер одного места по сумме трех измерений превышает 203 см).

У авиакомпании Red Wings сейчас действует три варианта тарифа. При покупке билета по тарифу «Лайт», пассажир может провозить 1 место багажа весом до 10 кг и 1 место ручной клади весом до 5 кг (40*30*20 см).

Тариф «Стандарт» предполагает 1 место багажа до 23 кг и 1 место ручной клади до 10 кг (40*30*20 см). По тарифу «Базовый» можно провезти 2 места багажа до 23 кг каждый и 1 место ручной клади до 10 кг (55*40*20 см).