Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях

Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях

Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях
сентября / Радио Sputnik. США и их союзники рассматривают вариант появления дополнительных адресных санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации вокруг задержания члена Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь Майк Помпео, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что США обеспокоены ситуацией вокруг Колесниковой и представителей КС белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

"Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии", — приводит заявление дипломата пресс-служба госдепартамента.

Майк Помпео также сделал в адрес официального Минска заявление о том, что белорусские власти несут ответственность "за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц".


Вашингтон также призывает Минск "прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", заключил глава госдепа.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Осеннее равноденствие в високосный 2020 год: прогнозы на осень
Осеннее равноденствие в високосный 2020 год: прогнозы на осень
Холодными ночами колибри снижают температуру тела до рекордно низких величин
Холодными ночами колибри снижают температуру тела до рекордно низких
Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда рублей
Клип BTS «Dynamite» принес в экономику Южной Кореи более миллиарда
Почему Дженни из BLACKPINK ленится на концертах?
Почему Дженни из BLACKPINK ленится на концертах?
Начало ретроградного Марса 9 сентября 2020 года. О чем предупреждают астрологи?
Начало ретроградного Марса 9 сентября 2020 года. О чем предупреждают
Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях
Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях
ХАМАС пообещал Израилю «много жертв»: «Мы кое-что приготовили для врага»
ХАМАС пообещал Израилю «много жертв»: «Мы кое-что приготовили для
Первокурсники АлтГПУ с высокими баллами ЕГЭ будут получать в сентябре и октябре повышенную стипендию
Первокурсники АлтГПУ с высокими баллами ЕГЭ будут получать в сентябре
В Белгородской области открылся мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Белгородской области открылся мобильный детский технопарк
В Омске состоится диктант по информационным технологиям
В Омске состоится диктант по информационным технологиям
После бала: как Юлия Высоцкая проводит время в Венеции
После бала: как Юлия Высоцкая проводит время в Венеции
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России
В Германии прокомментировали вызов посла в МИД России

Топ на сегодня

Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Смена»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

Еще по теме

Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
США пообещали обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госдеп пригрозил России новыми санкциями за Сирию
Помпео призвал Казахстан присмотреться к компаниям из США