Обиделись за Колесникову. США предупредили Минск о новых санкциях

Алексей Вольцев

США и их союзники рассматривают вариант появления дополнительных адресных санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации вокруг задержания члена Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь Майк Помпео, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что США обеспокоены ситуацией вокруг Колесниковой и представителей КС белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

"Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии", — приводит заявление дипломата пресс-служба госдепартамента.

Майк Помпео также сделал в адрес официального Минска заявление о том, что белорусские власти несут ответственность "за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц".

Вашингтон также призывает Минск "прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", заключил глава госдепа.