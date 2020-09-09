Объявлен шорт-лист международной премии "Звезда театрала-2020"

Анастасия Иванова

Дирекция международной премии "Звезда театрала" завершила обработку результатов зрительского голосования по лонг-листу и объявила шорт-лист премии в 18 номинациях, сообщили в пресс-службе проекта.

Среди номинантов премии в этом году режиссеры Юрий Бутусов, Сергей Газаров, Александр Коршунов, Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, актеры Валерия Ланская, Нонна Гришаева, Игорь Добронравов, Игорь Петренко, Тимофей Трибунцев, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев и другие.

Впервые в этом году дирекция премии утвердила две новых номинации – "Лучший АртОтвет пандемии" и "Лучший любительский театр".

Всего в списке 56 номинантов. Победителя определит зрительское голосование, которое продлится до конца ноября на сайте премии. По традиции имена победителей объявят в первый понедельник декабря в торжественной обстановке.

В этом году ХII церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" состоится 7 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером церемонии станет Рузанна Мовсесян, ведущими – актеры театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк.