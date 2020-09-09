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Обряд «Три ключа»: как удержать деньги в доме и запереть его от бедности

Обряд «Три ключа»: как удержать деньги в доме и запереть его от бедности

Домашняя магия пользуется популярностью, ведь с ее помощью можно запросто защитить дом от неприятностей, бедности и врагов. Используя простой и действенный обряд, каждый сможет привлечь в жизнь материальное благополучие и не остаться без средств к существованию.


Помочь деньгам остаться в доме можно посредством проверенных народных способов. К ним относится и обряд «Три ключа». С его помощью не составит труда обрести финансовое благополучие. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести обряд каждому, кто хочет поправить материальное положение и завершить череду финансовых потерь.

Проводить обряд можно в любой день недели, но наши предки старались приурочить домашнюю магию к четвергу. Именно в этот день энергетика Юпитера помогает привлечь деньги и справиться с любой работой. Подготовка к обряду заключается в покупке трех замочков, которые важно пронести домой так, чтобы никто посторонний их не увидел. Использовать можно и старые замки, однако их нужно тщательно очистить от грязи и окропить святой водой.

Замочки открывают, кладут рядом ключи и на каждый из предметов капают эфирное масло. Для привлечения денежной энергетики подойдут:

• бергамот;
• лавр;
• базилик;
• пачули;
• кедр;
• имбирь;
• корица;
• мята;
• сандал;
• сосна;
• шалфей;
• иланг-иланг.

После этого вокруг ключей и замков выкладывают монеты, замыкая круг, и оставляют на пару часов.


На закате проводят обряд. Для этого каждый из замков берут по очереди. Первый закрывают ключом у порога дома со словами:

«Дверь в свой дом накрепко запираю, бедность не пускаю, деньги не выпускаю».

Второй замок закрывают около той комнаты, где чаще всего хранятся деньги, со словами:

«Свое богатство надежно берегу. Чужих не пущу, своих не обделю. Замком запираю, чтобы с умом траты вести и в тупик не зайти».

Третий замок запирают около кухни, приговаривая:

«Дом мой полной чашей становится, бедность за порог уносится. Как замок крепок, так и кошелек мой будет от воров и трат неудачных защищен. Дом мой — крепость моя, не подведи меня».


Ключи и замки вместе вешают на зеленую нить или ленту, а затем кладут в укромное место, чтобы никто не видел талисманов, защищающих дом от бедности и оттока финансов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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