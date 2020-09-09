ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"

Влада Некрасова

Проекты строительства новейших подлодок пятого поколения - атомной проекта "Хаски" и дизельной "Калина" - живы, но их разработка сейчас ведется исключительно инициативно за счет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.

О начале разработки этих проектов неоднократно заявляли ранее разработчики проектов: ЦКБ "Малахит" и ЦКБ МТ "Рубин" соответственно.

"Никто эти проекты не отменял. Мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно. Была часть работ, которая оплачивалась министерством обороны, часть работ сейчас продолжается инициативно", - сказал Рахманов.

Он подчеркнул, что эта тема беспокоит и флот, и промышленность, потому что сегодня нельзя не думать о лодках следующего поколения.

"Есть вопросы, которые решаются относительно небольшими деньгами и инженерным трудом. Но наши возможности исходя из расходования чистой прибыли тоже ограничены. Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты", - рассказал Рахманов.