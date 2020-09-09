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Первокурсники АлтГПУ с высокими баллами ЕГЭ будут получать в сентябре и октябре повышенную стипендию

Первокурсники АлтГПУ с высокими баллами ЕГЭ будут получать в сентябре и октябре повышенную стипендию

Студенты первого курса Алтайского государственного педагогического университета, имеющие при поступлении в АлтГПУ высокие баллы Единого государственного экзамена, будут получать в сентябре и октябре повышенную стипендию от 4 до 9 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза. 

Отмечается, что базовая академическая стипендия первокурсников составляет 2300 рублей. 

Повышенные стипендии впервые введены в этом году для поощрения новоиспеченных студентов, наиболее успешно справившихся с ЕГЭ.

«Вводимая в этом году система поощрения первокурсников нацелена на привлечение в наш вуз и, как следствие в педагогическую профессию, ответственных, прилежных, мотивированных абитуриентов. Мы уверены, что успешные абитуриенты станут активными студентами и в дальнейшем будут претендовать на получение повышенных стипендий за достижения в учебной, научной, творческой, спортивной деятельности», – отметила ректор педуниверситета Ирина Лазаренко.

Претендовать на данный вид повышенной стипендии могут студенты, набравшие 210 и более баллов ЕГЭ, поступившие на бюджетные места на направления подготовки бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Стипендия для студента первого курса со средним баллом ЕГЭ от 70 до 79 будет составлять 4600 рублей. Если средний балл ЕГЭ от 80 до 89, то в сентябре и октябре стипендия такого студента составит 6900 рублей. Студент, поступивший в вуз со средним баллом ЕГЭ 90 и выше, будет получать стипендию в размере 9200 рублей.

Вопрос о продлении на ноябрь и декабрь 2020 года стипендиальных выплат в указанных размерах будет рассмотрен в ноябре. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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