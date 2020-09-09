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Песков: Кремль против политизации вопроса создания вакцины от COVID-19

Песков: Кремль против политизации вопроса создания вакцины от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Кремле негативно относятся к попыткам политизировать вопросы создания вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины», — сказал Песков, комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Представитель Кремля заявил, что отечественные учёные продвинулись очень далеко в разработке вакцины, а случай с AstraZeneca лишний раз подчёркивает важность того, «чтобы каждая страна имела несколько вакцин в своём пакете».

Он напомнил, что российская вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, это препарат для людей, а в случае AstraZeneca речь идёт об обезьяньей вакцине.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что в России 9 сентября началась третья фаза клинических исследований вакцины от нового коронавируса.

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По материалам: pnp.ru

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