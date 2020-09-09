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Пирсинг клитора: техника прокалывания и опасность процедуры

Пирсинг – процедура, которую делали ещё с незапамятныхвремён. Прокалывая себе не только уши, нос и пупок, но и самые интимные места,некоторые желают получить эстетическое удовольствие, а некоторые – вполнереальные сексуальные радости. Сторонники и противники данной процедуры имеютсвои аргументы, как в пользу пирсинга, так и против него. Рассмотримпреимущества и недостатки интимных проколов.Зачем девушки идут на такой шаг?
# Интересное
По материалам: intrigue

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