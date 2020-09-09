Почему Дженни из BLACKPINK ленится на концертах?

Анастасия Иванова

За последний год пользователи сети не раз буквально набрасывались на Дженни (Jennie) из BLACKPINK за то, что девушка якобы халтурно выполняет свою работу: прекращает петь посреди композиции, уходит со сцены и вяло танцует.

Только недавно поклонники герл-группы узнали, что у Дженни есть несколько серьезных проблем со здоровьем, включая панические атаки. Когда Блинки узнали об этом, то принялись с особым рвением защищать любимую исполнительницу.

«Нетизены набрасываются на нее, называют ее ленивой из-за ее панических атак. Это ненормально!»

Sulli was literally bullied to death by knetz and they’ll preach about mental health all today and tomorrow go back to calling chaeryeong ugly, calling jennie lazy for having panic attacks on stage, slut-shaming hwasa and calling dahyun fat like it’s nothing — VIVI (@jennieshye) October 14, 2019

– активно начали писать поклонники группы.

А одна из фанаток творчества BLACKPINK даже написала в своем блоге пост с ответом на вопрос: «Почему у Дженни несколько раз прямо на сцене случались панические атаки?».

«К счастью для вас, я знаю точный ответ на этот вопрос. Потому что она ЧЕЛОВЕК. У нее есть чувства, она может страдать или чувствовать себя плохо».

Девушка добавила, что совсем не обязательно обожать Дженни, но уж точно нельзя ненавидеть, унижать и оскорблять человека, который проходит через подобные проблемы со здоровьем.

После того, как на Дженни посыпался негатив, Блинки начали публиковать посты под хэштегом #SupportJennie, чтобы выразить свою поддержку участнице корейской группы.

is she having panic attacks？i hope shes okay ily jennie #ShopeeScam https://t.co/rWJHdUDUA8 — she🌱 (@94sehnu) June 6, 2019

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