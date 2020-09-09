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После бала: как Юлия Высоцкая проводит время в Венеции

После бала: как Юлия Высоцкая проводит время в Венеции

Вчера 47-летняя Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским и сыном Петром блистала на премьере фильма "Дорогие товарищи!" в Венеции, а сегодня актриса решила отдохнуть после светского мероприятия. Звезда остановилась в Belmond Hotel Cipriani. Юлия опубликовала в инстаграме летнюю фотографию, сделанную у бассейна. На ней она позирует в черном купальнике. Коллеги знаменитости, среди которых Оксана Акиньшина и Альбина Джанабаева, восхитились тем, в какой прекрасной форме находится Высоцкая.


Юлия — поклонница лечебного голодания экадаши.

Если я поправляюсь, то просто перестаю есть хлеб, сладкое и другие продукты, которые есть не стоит, если надо сбросить вес. Если хочешь похудеть, главное правило — не есть много. Можно есть все, но по чуть-чуть,

— говорила актриса.


Высоцкая считает, что поддерживать молодость можно не только жесткими диетами, но и оптимистичным настроем.

Нужно думать о том, что ты ешь и пьешь, регулярно заниматься спортом. Не обязательно каждый день, но регулярно. Уделять себе хоть немного времени каждый день и не забывать радоваться жизни,

— уверена звезда.


Надо отметить, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" — это единственная русская картина в основном конкурсе фестиваля. В ленте рассказывается о разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, во время которого погибли более 25 человек, а более 85 были ранены. Главную роль в фильме сыграла Юлия Высоцкая. Уже сейчас можно смело сказать, что звездная пара появится и на закрытии фестиваля, ведь картина российского режиссера успела стать фаворитом среди критиков.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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