После операции на голове Балух в реанимации, — Ахтем Чийгоз

Алексей Вольцев

Ольга БЕСПЕРСТОВА, «ФАКТЫ»

Бывшего узника Кремля крымчанина Владимира Балуха зверски избили в ночь на 8 сентября неподалеку от станции метро «Гидропарк» в Киеве. У него диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, сломаны рука и ключица. 8 сентября вечером его прооперировали.

Одним из первых о том, что случилось, узнал народный депутат Украины Ахтем Чийгоз. Он рассказал «ФАКТАМ» самые свежие новости о состоянии Балуха.

— Ахтем-ага, как дела у Владимира?

— Володе сделали операцию на голове. Он сейчас в реанимации. Могу сказать однозначно, что его избивали с целью убить. Об этом говорит характер увечий.

— Простите, но зачем понадобилось Балуха убивать? Какие могут быть причины?

— У меня нет никаких сомнений, что причиной стала его активная проукраинская позиция. Других мотивов просто не может быть. За год, прошедший после освобождения (7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена. — Авт.), он не оброс никакими другими «аспектами».

— Это не могло быть ограбление?

— Нет. Когда я позвонил ему, мне ответила женщина, которая, как выяснилось позже, обнаружила Володю лежащим на земле без сознания. Она сразу сказала, что вещи на месте — и телефон, и кошелек, и сумка. Сумка лежала в стороне. Никакого ограбления не было.

— Какие прогнозы дают врачи? Может ли он в результате трагедии остаться инвалидом?

— И врачи, и мы, его друзья, молимся за его здоровье и надеемся, что все будет нормально. Но состояние Володи очень-очень тяжелое.

Напомним, в декабре 2016 года ФСБ задержала фермера из села Раздольное аннексированного Крыма Владимира Балуха. Якобы при обыске в его доме были найдены патроны и тротиловые шашки. В августе 2017-го против Балуха открыли еще одно уголовное дело: начальник Раздольненского изолятора временного содержания заявил, что Балух его избил. На самом деле активист стал жертвой репрессий из-за своей четкой проукраинской позиции — он вывесил во дворе украинский флаг и прибил на дом табличку, что это улица Небесной сотни. В июле 2018 года на судилище Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 000 рублей. В заключении узник Кремля не раз объявлял голодовку.

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