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Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным

Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр прибыл в МИД РФ, куда его вызвали из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.

Как ранее сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве, посол ФРГ был вызван в среду в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. В то время как в МИД Германии предстоящий визит посла назвали "давно запланированной встречей".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.


Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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