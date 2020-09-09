Путин и Лукашенко обудят долги Белорусии: события ночи 9 сентября

Анастасия Иванова

«В условиях, когда, Белоруссия переживает непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность. Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли лидеры обсуждать долги Белоруссии на планирующейся встрече.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность сообщениями о «похищении» члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и попытках насильственно выдворить ее и других представителей Координационного совета на Украину. По словам главы американской дипломатии, США рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой.

Испытания российской вакцины «Спутник V», о тестировании и производстве которой договорились Российский фонд прямых инвестиций и правительство бразильского штата Парана, планируется начать течение ближайших месяцев. Технологический университет штата Парана планирует направить заявку на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины Национальному агентству по санитарному надзору до конца сентября.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что поставки российской вакцины от Covid-19 «Спутник V» стартуют в сентябре, поле чего начнутся клинические испытания. Президент уточнил, что хотел бы вакцинировать от вируса 14,4 тысячи кандидатов на предстоящих выборах в Национальную ассамблею.

Экономика России вступила в мировой экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19, в лучшей форме, чем многие страны. Её перспективы могут быть не такими мрачными, ка ожидалось, считает агентство Bloomberg, основываясь на мнениях экспертов и своих исследованиях.

В России навряд ли будет вторая волна коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник. «Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьёзных ограничений, по крайней мере мы так надеемся», — сказал Собянин.

В ночь на 9 сентября в России сел рейс, эвакуировавший из Сирии 15 российских детей. По словам Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, «Вылет был особенно тяжелый, везли детей больных. Доставлены ребятишки с осколочными ранениями и иными повреждениями».

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, намерена создать фонд его памяти. Как заявил адвокат родственников погибшего Александр Добровинский, суть идеи в том, чтобы имя Сергея Захарова стало символом, который поможет предотвратить преступления, аналогичные совершенному Ефремовым.

Донецкая Народная Республика предлагает созвать внеочередное заседание группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Глава МИД республики Наталья Никонорова предложила сделать это 9 сентября. Никонорова уточнила, что ДНР неоднократно направляла в ОБСЕ доказательства нарушений с украинской стороны, однако реакции не последовало.

Президент США Дональд Трамп назвал Россию, Индию и Китай ведущими странами в области загрязнения окружающей среды. Ранее он называл себя «настоящим защитником окружающей среды» и призывал другие страны мира принимать меры по защите окружающей среды, несмотря на то, что это очень дорого.