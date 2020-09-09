Путин поддержал продление программы кешбэка за туры по России

Алексей Вольцев

Программа стимулирования внутренних поездок будет доработана и продлена до конца этого года, включая новогодние праздники. Об этом 9 сентября в ходе совещания в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что правительство выделило на программу стимулирования внутренних поездок (кешбэк за туры по России) 15 млрд р. Туроператоры подготовили более 1 млн туристических предложений, к программе подключились несколько тысяч объектов размещения. Еще около 4 тыс. объектов выразили намерение участвовать в программе в будущем. За неделю, когда тестировалась программа, туристы приобрели туры на 1,5 млрд р.

«Мы видим, что на каждый рубль средств, выделенных из федерального бюджета, дополнительно было привлечено около 7 рублей. Деньги пошли в регионы», - сообщил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, кешбэк за туры показала свою эффективность. «Программу нужно продлить до конца года и захватить новогодние праздники», - сообщил зампред правительства.

Предварительно ее необходимо доработать с учетом мнения граждан и участников туриндустрии. Предполагается, что она станет более технологичной, будут смягчены условия по поездкам, за которые полагается кешбэк (например, сократить минимальное количество ночей).

Реализация программы будет происходить на оставшиеся от пилотного запуска средства. «Сейчас будем просить вашего разрешения, чтобы оставшиеся деньги можно было использовать на этот и следующий год», - сообщил Чернышенко.

Президент Владимир Путин поддержал идею продления программы с кешбэком за туры по России.

Дмитрий Чернышенко также сообщил, что текст нацпроекта по туризму уже практически «на выходе». Проект, разработанный на 10 лет, предполагает трехкратный рост количества поездок по России, двукратное увеличение количества рабочих мест в этом секторе.

Правительство определило 11 кластеров, где туризм должен будет стать системообразующим сектором. Ожидается, что в сентябре документ будет рассмотрен на правительственной комиссии по туризму.