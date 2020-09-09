Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
В Южной Осетии, которая связывает сохранение мира на своей территории с действиями НАТО, внимательно следят за распрями в альянсе.
Публикация связана с недавним инцидентом, когда в Средиземном море корабль ВМС Турции, направлявшийся в Ливию, был перехвачен французским фрегатом, патрулировавшим ливийскую прибрежную зону в рамках миссии «Морской страж» (Sea Guardian) по предотвращению поставок оружия в североафриканскую страну. При этом турки не только отказались выполнить требования французских военнослужащих по досмотру груза, но взяли корабль страны-союзника по НАТО на прицел с помощью систем ракетного наведения, отмечает издание.
Французы были вынуждены ретироваться и пропустить турецкий корабль с оружием в Триполи. Сейчас специальная комиссия НАТО занимается расследованием этого происшествия.
Между тем скандальный инцидент стал очередным доказательством краха единства западного военного блока, считает «Южная Осетия».
Вряд ли, пишет газета, у Турции остались общие интересы и с Францией. Активная поддержка Парижем позиции Афин в конфликте вокруг Северного Кипра, а также признание Францией геноцида армянского населения в Османской империи окончательно разобщили партнеров по альянсу. В Ливии Турция и Франция также по разные стороны баррикад: Париж склоняется к поддержке Халифа Хафтара, тогда как Анкара выступает на стороне Правительства национального согласия в Триполи.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, недавно заявивший о «смерти мозга» НАТО, охарактеризовал происшествие в Ливии как вызов самому существованию альянса. По словам французского лидера, складывающаяся ситуация на международной арене будет способствовать регулярному возникновению подобных инцидентов.