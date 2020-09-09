Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»

Влада Некрасова

В Южной Осетии, которая связывает сохранение мира на своей территории с действиями НАТО, внимательно следят за распрями в альянсе.

«Страны-участники альянса неумолимо погружаются в политические и идеологические распри: амбициозные лидеры, к числу которых в первую очередь принадлежат президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп, рассматривают НАТО не в качестве гаранта безопасности, а как тяжелое бремя, проводя параллели с клеткой, ограничивающей их в свободе действий», — пишет в последнем номере официальная газета «Южная Осетия».

Публикация связана с недавним инцидентом, когда в Средиземном море корабль ВМС Турции, направлявшийся в Ливию, был перехвачен французским фрегатом, патрулировавшим ливийскую прибрежную зону в рамках миссии «Морской страж» (Sea Guardian) по предотвращению поставок оружия в североафриканскую страну. При этом турки не только отказались выполнить требования французских военнослужащих по досмотру груза, но взяли корабль страны-союзника по НАТО на прицел с помощью систем ракетного наведения, отмечает издание.

Французы были вынуждены ретироваться и пропустить турецкий корабль с оружием в Триполи. Сейчас специальная комиссия НАТО занимается расследованием этого происшествия.

Между тем скандальный инцидент стал очередным доказательством краха единства западного военного блока, считает «Южная Осетия».

«И США, и Турция давно потеряли веру в своеобразный „западный космополитизм“, идеологи которого ставили интересы „коллективного Запада“ выше интересов отдельных государств. После распада СССР, ознаменовавшего исчезновение общего врага, политические элиты ведущих стран-членов альянса стали постепенно осознавать, что их интересы зачастую не только не совпадают с интересами партнеров по военному блоку, но иногда прямо им противоречат. По сути, вчерашние союзники стали только мешать друг другу. Собственно, ситуация у берегов Ливии явное тому подтверждение. Как и сирийский конфликт, в котором страны-участники НАТО пытаются защищать собственные интересы в ущерб своим союзникам. Так, в Сирии Вашингтон и Анкара зачастую вступают в конфронтацию друг с другом, а в отдельных случаях вообще ведут себя словно откровенные враги», — отмечает издание.

Вряд ли, пишет газета, у Турции остались общие интересы и с Францией. Активная поддержка Парижем позиции Афин в конфликте вокруг Северного Кипра, а также признание Францией геноцида армянского населения в Османской империи окончательно разобщили партнеров по альянсу. В Ливии Турция и Франция также по разные стороны баррикад: Париж склоняется к поддержке Халифа Хафтара, тогда как Анкара выступает на стороне Правительства национального согласия в Триполи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, недавно заявивший о «смерти мозга» НАТО, охарактеризовал происшествие в Ливии как вызов самому существованию альянса. По словам французского лидера, складывающаяся ситуация на международной арене будет способствовать регулярному возникновению подобных инцидентов.

«В условиях наступившего раскола НАТО политические лидеры стран Североатлантического альянса, вероятно, уже скоро должны будут договориться о действиях западного военного блока в случае вооруженного конфликта между его отдельными участниками. Иначе любой инцидент подобному ливийскому может спровоцировать масштабные военно-политические катаклизмы с трудно прогнозируемыми последствиями», — заключает издание.