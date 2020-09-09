Рябухин прокомментировал заявление Минпромторга об обязательной маркировке питьевой воды

Алексей Вольцев

Предлагая ввести в России с 2021 года обязательную маркировку питьевой воды, Министерство промышленности и торговли реализует давно запланированную программу, инициатором который изначально выступали сенаторы. Об этом заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

9 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания президента Владимира Путина с членами Правительства попросил главу государства поддержать инициативу министерства сделать маркировку питьевой воды в бутылках обязательной с 2021 года. Также он попросил одобрения для начала эксперимента по маркировке пивной продукции со следующего года.

Сергей Рябухин напомнил, что изначально инициатива по маркировке питьевой продукции принадлежала сенаторам. «То, что планирует сейчас сделать Минпромторг, он делает в рамках нашей инициативы, с которой мы впервые обратились к президенту в декабре 2016 года, — рассказал он. — После она была отдана в ведение Минпромторга. И мы, конечно, рады, что сейчас это стало реализовываться — это давно запланированная программа».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов активнее работать в регионах, чтобы те подключались к эксперименту по маркировке бутилированной воды — согласно постановлению Правительства, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, такой эксперимент начался в этом году. Валентина Матвиенко не раз отмечала, что продаваемая в магазинах вода зачастую является подделкой, которую разливают из-под крана в подвалах.