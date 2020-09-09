Россия ответила на заявление G7 о ситуации с Навальным

Вадим Карасев

Россия до сих пор настойчиво добивается от Германии данных о медицинском обследовании блогера Алексея Навального. Отсутствие информации усложняет установление обстоятельств произошедшего, сообщили в МИД России.

"В связи с демаршем стран-участниц "Группы семи" по "делу А. Навального" заявляем. Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования А. Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, в соответствии с официальным запросом генпрокуратуры России об оказании правовой помощи от 27 августа 2020 г", - говорится на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что Германия до сих пор не сочла возможным ответить на обращения российской стороны.

"Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию", - отметили дипломаты и назвали основной задачей Берлина "мобилизацию санкционных настроений". "Отсутствие вышеупомянутой информации (о медицинском обследовании Навального) не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего", - указали в ведомстве.

Российские медики, сообщают в МИД РФ, также предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения данных о состоянии Навального. Однако ФРГ тормозит этот процесс.



Ранее в Кремле прокомментировали призывы некоторых немецких парламентариев остановить проект "Северный поток-2" в связи с происходящим с Навальным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет об эмоциях. В свою очередь в Германии предупредили о возможных финансовых и репутационных потерях.