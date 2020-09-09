Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне назвали зарплату, при которой готовы отказаться от выходных

Россияне назвали зарплату, при которой готовы отказаться от выходных

Россияне согласились бы работать без выходных в среднем за 64 млн рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом "Работа.ру".

"Россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых. Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем опрошенным будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных".

При обычном графике женщины зачастую соглашаются на меньшую зарплату, но для отказа от выходных и отпусков они потребовали бы 89 млн рублей в месяц против 35 млн рублей у мужчин.

Эксперты также указывают, что "если не ограничивать фантазии", то россияне готовы посвятить все свое время работе за "один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей".

Ранее стало известно, что потребительские расходы россиян за первое полугодие 2020-го года сократились в среднем на 11,5 тысяч рублей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лучшие университеты Европы и мира
Лучшие университеты Европы и мира
Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
Россияне назвали зарплату, при которой готовы отказаться от выходных
Россияне назвали зарплату, при которой готовы отказаться от выходных
Следы ДНК таинственного вида лягушек обнаружены в Бразилии
Следы ДНК таинственного вида лягушек обнаружены в Бразилии
Как получить ответ на вопрос: самый простой расклад на рунах
Как получить ответ на вопрос: самый простой расклад на рунах
Наставники нового центра «IT-куб» Благовещенска провели первые занятия
Наставники нового центра «IT-куб» Благовещенска провели первые занятия
В Калининграде проходит региональная выставка «Pro Образование-2020»
В Калининграде проходит региональная выставка «Pro Образование-2020»
В Кировской области появилась первая мобильная «Лаборатория безопасности» для школьников
В Кировской области появилась первая мобильная «Лаборатория
В России силовики применят к проверкам бизнеса новый подход
В России силовики применят к проверкам бизнеса новый подход
АРМИ подозревают, что у Чонгука есть девушка
АРМИ подозревают, что у Чонгука есть девушка
Экономист объяснил падение интереса россиян к банковским картам
Экономист объяснил падение интереса россиян к банковским картам
Выставка известного китайского художника Чжана Хуаня открылась в Эрмитаже
Выставка известного китайского художника Чжана Хуаня открылась в

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
В Томской области начал работу первый мобильный технопарк
В Томской области начал работу первый мобильный технопарк
Фанаты вычислили окна Чонгука в его квартире в Сеуле
Фанаты вычислили окна Чонгука в его квартире в Сеуле
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»

Еще по теме

Стал известен размер желаемой зарплаты россиян
Россияне назвали размер "справедливой" зарплаты
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали комфортный уровень семейного дохода