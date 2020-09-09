Россияне назвали зарплату, при которой готовы отказаться от выходных

Вадим Карасев

Россияне согласились бы работать без выходных в среднем за 64 млн рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом "Работа.ру".

"Россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых. Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем опрошенным будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных".

При обычном графике женщины зачастую соглашаются на меньшую зарплату, но для отказа от выходных и отпусков они потребовали бы 89 млн рублей в месяц против 35 млн рублей у мужчин.

Эксперты также указывают, что "если не ограничивать фантазии", то россияне готовы посвятить все свое время работе за "один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей".

Ранее стало известно, что потребительские расходы россиян за первое полугодие 2020-го года сократились в среднем на 11,5 тысяч рублей.