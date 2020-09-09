Россияне перестали брать займы на туры за рубеж

Лидия Мартынова

Траты на путешествия в отпуске летом 2020 года россияне предпочитали делать из собственных средств. По данным онлайн-платформы Webbankir, доля займов на путешествия упала на треть. Займы на зарубежные туры «встали». Зато россияне гораздо активнее брали взаймы на ремонт дач.

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование и проанализировала более 100 тыс. заявок, поданных на получение займов за три летних месяца 2020 года и за аналогичный период 2019-го.

При регистрации заявки на заем на платформе клиенты указывают самые различные цели займов. Займы берут на крупные покупки, на ремонт, на самое необходимое (включая продукты питания), на подарки, на образование, на оплату коммунальных услуг, и даже на свадьбы. Есть здесь и займы с целью туризма и отдыха.

Согласно результатам исследования Webbankir, доля заявок на займы с целью отдыха и путешествий летом 2020 года составила 4,4% от общего объема заявок, в то время как летом 2019 года эта доля была на уровне 6,6%. В отличие от онлайн-займов с целью туризма и отдыха, количество займов на ремонт и благоустройство дачи в 2020 году на платформе, напротив, выросло по сравнению с прошлогодним летом на 60%.

Из числа запросов на займы с целью туризма и отдыха летом 2020 года исчезли зарубежные направления (то есть, фактически – на отдых в Турции, которая являлась этим летом единственным доступным массовым зарубежным направлением).

«Среди заявок этого лета были заявки на получения денег с целью покупки тура или билетов только по России – в Краснодарский край, Крым, Алтай, туров по Золотому кольцу», – прокомментировали «Вестнику АТОР» эти данные авторы исследования.

При этом в прошлом году заемщики активно брали на платформе ссуды не только на массовый пляжный отдых в Турции и Египте, но и на туры в более дорогие страны, например, Норвегию, Францию и Австрию.

Соответственно, уменьшилась и средняя сумма онлайн-займов с целью туризма и отдыха. В этом году на платформе Webbankir она составила 8 тыс. р., а в прошлом году – 9 тыс. р.

«Еще одна особенность лета-2020: многие заемщики указывали, что деньги на отдых им понадобились срочно. Данное обстоятельство указывает на меньшую глубину бронирований в этом летнем сезоне: часто люди вообще не планировали отпуск и отправлялись в путешествие в последний момент», - рассказали аналитики онлайн-платформы.