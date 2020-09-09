Российские авиакомпании начнут летать в ОАЭ с 10 сентября

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Российские авиаперевозчики возобновят полеты в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в страну и до этого авиакомпанией Emirates. Об этом в среду сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское генконсульство в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

«Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании, которая раз в неделю на обратном пути из России после вывозного рейса забирала пассажиров до Дубая», — рассказали в диппредставительстве, отметив, что процедура прилета российских туристов в условиях пандемии уже опробована.

Ранее сообщалось, что для въезда в ОАЭ понадобится тест, сделанный не более чем за 96 часов до вылета в Дубай — рейсы из России летают только в этот город. Справка должна быть на английском языке, она принимается в аэропорту и в отеле только в печатном виде.

Также по прилету в аэропорту Дубая россиянам придется сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19 и установить специальное приложение для отслеживания местонахождения. Результаты теста появятся в приложении через 6-12 часов. До их получения рекомендуется меньше бывать в людных местах и не вступать в контакт с другими туристами.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 сентября подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией (Анкара, Стамбул), Великобританией (Лондон) и Танзанией (Занзибар). С 10 августа самолёты начали летать ещё в три турецких города — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа авиасообщение возобновилось и со Швейцарией.