Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский спутник получил повреждения в космосе — СМИ

Российский спутник получил повреждения в космосе — СМИ

Российский спутник получил повреждения в космосе — СМИ

Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-80», который был запущен в июле, при довыведении в рабочую точку получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли.

Другой собеседник агентства рассказал, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.

В пресс-службе «Роскосмоса» воздержались от комментариев. Заказчик спутника — «Космическая связь» — сообщил агентству, что пока не может комментировать ситуацию с «Экспрессом-80», поскольку тот еще не передан ему в управление.

«Против мелких пылинок там есть защита, но как только объект становится тяжелее и растет скорость, как в учебнике физики получается пропорциональное разрушение. Как правило, на космических скоростях энергия столкновения превращается в тепло. Эти скорости намного выше, чем скорость выстрела из винтовки, то можно себе представить размер разрушения. Аппарат на такие воздействия не рассчитан», — пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Космический аппарат «Экспресс-80"изготовлен компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия «Космическая связь» на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Его планируемый срок службы составлял 15 лет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
В ОП провели семинар по обучению наблюдателей
В ОП провели семинар по обучению наблюдателей
Мик Джаггер рассказал, когда от The Rolling Stones ждать новинок
Мик Джаггер рассказал, когда от The Rolling Stones ждать новинок
Российский спутник получил повреждения в космосе — СМИ
Российский спутник получил повреждения в космосе — СМИ
Создать Космические силы Трампа заставили Россия и Китай
Создать Космические силы Трампа заставили Россия и Китай
Как выпуск Comment Out обернулся большим скандалом: оскорбительные "шутки" и потеря рекламных контрактов
Как выпуск Comment Out обернулся большим скандалом: оскорбительные
Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
В России пройдет Урок цифры по теме искусственного интеллекта и машинного обучения
В России пройдет Урок цифры по теме искусственного интеллекта и
Авторы Duke Nukem 3D анонсировали шутер Graven. Это наследник легендарной Hexen II
Авторы Duke Nukem 3D анонсировали шутер Graven. Это наследник
В Томской области начал работу первый мобильный технопарк
В Томской области начал работу первый мобильный технопарк

Топ на сегодня

Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Смена»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

Еще по теме

Источник назвал возможную причину потери ангольского спутника
Один из спутников нового поколения ГЛОНАСС внезапно вышел из строя
Первый российский спутник «Арктика-М» запустят в июне
СМИ сообщили о появлении связи с ангольским спутником