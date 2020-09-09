Российский спутник получил повреждения в космосе — СМИ
Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-80», который был запущен в июле, при довыведении в рабочую точку получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли.
Другой собеседник агентства рассказал, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.
В пресс-службе «Роскосмоса» воздержались от комментариев. Заказчик спутника — «Космическая связь» — сообщил агентству, что пока не может комментировать ситуацию с «Экспрессом-80», поскольку тот еще не передан ему в управление.
Космический аппарат «Экспресс-80"изготовлен компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия «Космическая связь» на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Его планируемый срок службы составлял 15 лет.