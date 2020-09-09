Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на Европейской олимпиаде юниоров по информатике EJOI-2020

Лидия Мартынова

Стали известны имена победителей четвертой Европейской олимпиады юниоров по информатике EJOI-2020. Фактическое местонахождение организационного комитета и жюри олимпиады было в Тбилиси (Грузия), в России соревнование проходило в онлайн формате. Площадками стали Казань, Москва и Челябинск.

В олимпиаде участвовали школьники из Армении, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Кипра, Эстонии, Франции, Грузии, Греции, Венгрии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Швеции, Турции и Украины. Каждую страну в официальном зачете представляли по 4 школьника. От России в интеллектуальном состязании приняли участие победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2019 или International Autumn Tournament in Informatics 2019.

Участникам предстояло пройти 2 тура олимпиады по 4 часа. В каждом туре нужно было решить по 3 задачи, которые оценивались по 100 баллов максимум.

По результатам двух туров олимпиады у сборной России – 1 золотая и 3 серебряные медали. Сборная России в общекомандном зачете заняла первое место.

Результаты сборной России на EJOI-2020:

Золото – Валерий Родионов (430 баллов), лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ (Казань);

Серебро – Данил Клищ (335 баллов), физико-математический лицей № 31 (Челябинск);

Серебро – Дмитрий Галатенко (335 баллов), ГБПОУ «Воробьевы горы» (Москва);

Серебро – Александр Климчук (330 баллов), лицей «Вторая школа» (Москва).

Официальный рейтинг EJOI-2020.

Руководителями сборной были Елена Андреева – тренер сборной юниоров России, заведующая кафедрой информатики Специализированного учебно-научного центра (факультета) – школы-интернаты имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Павел Маврин – ассистент факультета Информационных технологий и программирования (ИТиП)Университета ИТМО, ведущий тренер по спортивному программированию Университета Иннополис.

EJOI (European Junior Olympiad in Informatics) – соревнование программистов возрастом до 15 лет, проводится по правилам Международной олимпиады по информатике. Она включает в себя пробный и два основных тура, в рамках которых предстоит решить задачи на языке С++ или Java. К участию приглашены команды стран-членов Совета Европы. Каждую команду представляют 2 руководителя и 4 школьника, которые отбираются по результатам национальных соревнований.

Европейская олимпиада юниоров по информатике впервые прошла в 2017 году в столице Болгарии. Университет Иннополис с первого года проведения участвует в подготовке сборной России, организовывает учебно-тренировочные сборы. В 2018 году российский ИТ-вуз принимал соревнование на своей площадке. Тогда российские школьники выступили двумя сборными и завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали. В 2019 году Россия заняла 2 место в общекомандном зачете, уступив лишь программистам из Румынии. Золотые медали из Словении увезли участники из Казани, Челябинска, серебро – у москвичей.