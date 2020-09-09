СБУ обезвредила боевика "Исламского государства", создавшего банду в Украине (фото)

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Сотрудники СБУ в Киеве задержали боевика «Исламского государства», которого разыскивал Интерпол. Ранее контрразведка СБУ задержала украинца из бывшей банды боевика Безлера.

Задержанный ИГИЛовец является выходцем одной из постсоветских стран и принадлежит к руководящему звену террористов «Исламского государства». В свое время он даже был заместителем известного чеченского исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в международном аэропорту Ататюрк в 2016 году, сообщили в спецслужбе.

Кроме того, террорист участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

Напомним, недавно сотрудники СБУ вывели с оккупированных территорий танкиста так называемой «ДНР», который дал важные показания о военном обеспечении российско-оккупационных войск на Донбассе.