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Следы ДНК таинственного вида лягушек обнаружены в Бразилии

Следы ДНК таинственного вида лягушек обнаружены в Бразилии

Ученые выделили из проб воды ДНК бразильского вида лягушек, известного только по одному экземпляру, и считавшегося исчезнувшим.

Лягушку, латинское название которой Megaelosia bocainensis, обнаружили в 1968 году под камнем на берегу горного ручья в национальном парке Серра-да-Бокаина на территории бразильского штата Сан-Паулу. С тех пор никто этот вид лягушек больше не встречал. Предполагалось, что они уже вымерли.

Команда ученых под руководством профессора Келли Замудио (Kelly Raquel Zamudio) решила искать редкие и считающиеся исчезнувшими виды земноводных при помощи анализа средовой ДНК (environmental DNA), то есть выделения фрагментов ДНК разных видов из среды их обитания, например, из воды или почвы. Они выбрали 13 видов лягушек, которые считаются вымершими, 12 видов, исчезнувших локально, но всё еще встречающихся в других частях их ареала, и 5 видов, которые когда-то были многочисленными, но сейчас стали очень редкими.

При помощи специального устройства ученые собирали воду из пресных водоемов объемом до 60 литров, выделяли ДНК, секвенировали ее, а затем отсевали генетический материал других животных, выявляя ДНК лягушек и определяя их род и вид. Обнаружение Megaelosia bocainensis затруднялось тем, что единственный экземпляр был добыт давно и получить из него образец ДНК для сравнения со средовой ДНК оказалось невозможным. Но ученые сопоставляли найденные образцы с генетическими последовательностями других лягушек из того же рода, а места находок — с ареалами этих видов. Таким образом они сумели обнаружить образцы ДНК, которые, весьма вероятно, принадлежат исчезнувшей лягушке.

Помимо Megaelosia bocainensis, ученые подтвердили по средовой ДНК наличие еще шести видов лягушек, четыре из которых относятся к редким, а два — к локально исчезнувшим. Теперь команда продолжит сбор образцов средовой ДНК из водоемов вблизи мест обнаружения этих видов, чтобы уточнить, насколько они распространены.

Исследование опубликовано в журнале Molecular Ecology.

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По материалам: polit.ru

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