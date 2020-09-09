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Создать Космические силы Трампа заставили Россия и Китай

Создать Космические силы Трампа заставили Россия и Китай

Создание Космических сил в США не входило в число предвыборных обещаний Дональда Трампа перед его первым сроком, но действия России и Китая показали, что Вашингтон должен ими заняться. Об этом, как сообщают американские СМИ, выступая перед сторонниками, заявил действующий глава Белого дома.

По его словам, идя на первый президентский срок, он и не думал, что США могут понадобиться такие войска, но в итоге они были созданы.

«Я увидел, что делает Россия, что делает Китай. Я сказал, что мы должны делать то же самое. Если вам кажется, что это просто, то это не было просто», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА Newstes, Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года и стали шестым видом Вооруженных сил США. Предполагается, что в Космических силах будут служить порядка 16 тыс. военнослужащих из состава ВВС и ВМС.

В США не скрывают, что рассматривают космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом, хотя Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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