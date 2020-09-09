Создатель "Новичка" назвал чушью данные о новой версии вещества

Алексей Вольцев

Данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, заявил РИА Новости один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.





"Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о "Новичке", - заявил он.