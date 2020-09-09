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«Статуэтку видела, дура» — Моргенштерн и Ксения Бородина подрались на столичной премии

«Статуэтку видела, дура» — Моргенштерн и Ксения Бородина подрались на столичной премии

Скандалом закончилась прошедшая премия «Самый стильный от журнала Moda Topical» в Москве, где впервые в истории российского шоу-бизнеса главную награду в номинации «Самая сильная Женщина Года» забрал рэпер Моргенштерн. После оглашения результатов не выдержала и вышла на сцену Ксения Бородина, которая произнесла скандальную речь и разнесла и рэпера и саму церемонию:


«Я хочу сказать словами жены Джигана, с которой я дружу: я не хочу просыпаться в мире, где женщиной года становится Моргенштерн. У нас огромное количество красивых женщин на эстраде. Я сейчас ни в коем случае не говорю про себя. Что же бабы на Руси перевелись, я понять не могу! У нас их очень много, они все очень красивые. Я считаю, это дело позже надо пересмотреть» — цитирует издание Super.ru.


Моргенштерн не стал молчать и прокричал Ксении, которая выступала на сцене: «Статуэтку видела, дура» — и демонстративно покинул зал, под крики «Фуууу» престарелой тусовки российского шоу-бизнеса.

Уже через полчаса, после окончания церемонии, по словам очевидцев на выходе из зала, где вручалась премия, Моргенштерн и Ксения Бородина, едва не сцепились у гардероба, но в разборки во-время вмешалась охрана.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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