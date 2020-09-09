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Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая

Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и КНР.

Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, Трамп заявил, что космические силы не входили первоначально в список его предвыборных обещаний.

"Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же", - сказал Трамп.


"Это было непросто. Это было очень тяжело", - добавил президент США, говоря о создании космических сил.


Став президентом, Трамп повысил уровень Космического командования вооруженных сил с подразделения ВВС до отдельного рода войск.

# В мире
По материалам: ria.ru

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