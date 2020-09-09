Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая

Анастасия Иванова

Президент США Дональд Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и КНР.

Выступая перед сторонниками в Северной Каролине, Трамп заявил, что космические силы не входили первоначально в список его предвыборных обещаний.

"Я понял это только после того, как стал президентом, потому что я увидел, что делают Россия и Китай. Я сказал: мы должны сделать то же", - сказал Трамп.

"Это было непросто. Это было очень тяжело", - добавил президент США, говоря о создании космических сил.

Став президентом, Трамп повысил уровень Космического командования вооруженных сил с подразделения ВВС до отдельного рода войск.