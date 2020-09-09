Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Анастасия Иванова

Президент США Дональд Трамп в очередной раз будет находиться в числе кандидатов на присуждение Нобелевской премии мира. Как передаёт Fox News, официальное прошение в Нобелевский комитет направил представитель норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Джедде.

Президента США предлагается поощрить в 2021 году за заключение мирного соглашения между Израилем и ОАЭ и за попытки нормализации отношений между Индией и Пакистаном и Южной Кореи с КНДР.

В заявке отмечается, что Трамп стал единственным за последние 39 лет президентом США, который не втянул страну в вооружённый конфликт.

Напомним, что лауреата Нобелевской премии мира выбирают из пяти человек. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выдвигался в числе номинантов на престижную награду. Так, в 2017 и 2018 году его продвигал на премию американец за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы», а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального «сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы».