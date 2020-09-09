У Байдена наняли 15-летнего подростка для борьбы за пост президента

Влада Некрасова

Кандидат в президенты США Джо Байден и его штаб активно готовятся к борьбе за высокий пост решил "усилить" свои позиции в преддверии предстоящих в ноябре выборов главы государства благодаря 15-летнему подростку, пишет ФАН.

Американские политтехнологи, работающие в штабе кандидата от демократов, посчитали, что добавить популярности бывшему американскому вице-президенту можно благодаря активности в Instagram.

Для получения желаемого результата аккаунт доверили "раскручивать" одному из юных сторонников Байдена. Подросток, по данным портала The Verge, за лето смог привлечь около 83 тысяч подписчиков.

сообщило, что у Байдена допустили проигрыш из-за "вмешательства" России.