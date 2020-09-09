Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » У Байдена наняли 15-летнего подростка для борьбы за пост президента

У Байдена наняли 15-летнего подростка для борьбы за пост президента

У Байдена наняли 15-летнего подростка для борьбы за пост президента
Кандидат в президенты США Джо Байден и его штаб активно готовятся к борьбе за высокий пост решил "усилить" свои позиции в преддверии предстоящих в ноябре выборов главы государства благодаря 15-летнему подростку, пишет ФАН.

Американские политтехнологи, работающие в штабе кандидата от демократов, посчитали, что добавить популярности бывшему американскому вице-президенту можно благодаря активности в Instagram.

Для получения желаемого результата аккаунт доверили "раскручивать" одному из юных сторонников Байдена. Подросток, по данным портала The Verge, за лето смог привлечь около 83 тысяч подписчиков.


сообщило, что у Байдена допустили проигрыш из-за "вмешательства" России.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сергей Кравцов обсудил с главой Нижегородской области строительство в регионе новых школ в рамках нацпроекта «Образование»
Сергей Кравцов обсудил с главой Нижегородской области строительство в
Объявлен шорт-лист международной премии "Звезда театрала-2020"
Объявлен шорт-лист международной премии "Звезда театрала-2020"
У Байдена наняли 15-летнего подростка для борьбы за пост президента
У Байдена наняли 15-летнего подростка для борьбы за пост президента
Навальный выжил благодаря быстрым пилотам и омским врачам — Die Zeit
Навальный выжил благодаря быстрым пилотам и омским врачам — Die Zeit
Зеркальная дата 09.09: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Зеркальная дата 09.09: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Не заплативший за норильскую катастрофу 148 млрд Потанин посоветовал России заплатить за США в WADA
Не заплативший за норильскую катастрофу 148 млрд Потанин посоветовал
Создатель "Новичка" назвал чушью данные о новой версии вещества
Создатель "Новичка" назвал чушью данные о новой версии вещества
Мобильные операторы предоставили безлимитный доступ к Telegram
Мобильные операторы предоставили безлимитный доступ к Telegram
В Херсоне уважаемую учительницу русского языка обвиняют в госизмене
В Херсоне уважаемую учительницу русского языка обвиняют в госизмене
Обряд «Три ключа»: как удержать деньги в доме и запереть его от бедности
Обряд «Три ключа»: как удержать деньги в доме и запереть его
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на Европейской олимпиаде юниоров по информатике EJOI-2020
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
В Томской области начал работу первый мобильный технопарк
В Томской области начал работу первый мобильный технопарк
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным

Еще по теме

У Клинтон хотят видеть Байдена госсекретарем в ее команде - СМИ
Байден отказался работать у Клинтон
Байден заявил, что задумал в 78 лет стать президентом
Трамп сократил отставание от Байдена