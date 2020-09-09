Украина призвала усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе из-за милитаризации Крыма

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Российские оккупационные войска присутствуют в Крыму не только для проведения «парадов» на потеху Владимиру Путину и другим высокопоставленным вояжерам из страны-агрессора, но и для создания постоянной угрозы для всех стран Черноморского региона.

В связи с этим Украина считает необходимым усилить присутствие сил НАТО в акваториях Черного и Азовского морей.

Такое предложение озвучила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар во время дискуссии о будущем Альянса.

Об этом украинский дипломат написала в своем в Twitter.

«Приняла участие в дискуссии о будущем Альянса #NATO2030. Безопасность Украины и НАТО — неделимы, а укрепление сотрудничества в регионе Черного и Азовского морей — наш общий приоритет. Призвала усилить присутствие Альянса в регионе в контексте милитаризации Крыма», — уверена Джеппар.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что в бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение из-за милитаризацией Россией аннексированного Крыма.

Напомним, что резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич уверен в том, что посещение хозяином Кремля временно оккупированного Крыма опасно по причине того, что используется для дальнейшей милитаризации полуострова, так как связано со строительством на временно оккупированной территории Украины новых судов для целей государства-оккупанта. А это уже является угрозой безопасности в Черном и Азовском морях, и такая угроза касается не только Украины, но и стран Черноморского региона.